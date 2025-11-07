Небензя рассказал о визите вежливости Уолтца

Небензя заявил, что встретился с Уолтцем и обсудил проект резолюции СБ по Газе

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что провел встречу с американским коллегой Майклом Уолтцем. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя сообщил, что Уолтц приходил к нему с визитом вежливости. Российский дипломат уточнил, что вместе с коллегой они обсудили сотрудничество в ООН, а также «просто поговорили за жизнь».

«По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление. Я только что с ним [Уолтцем] встречался, потому что американцы, как вы знаете, продвигают проект резолюции по Газе. Мы сейчас обсуждали их оригинальный проект», — рассказал постпред.

