Обложку журнала Vogue с Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за нелепого фотошопа

Пользователи сети высмеяли обложку глянцевого журнала Vogue с франко-американским актером Тимоти Шаламе из-за нелепого фотошопа. Соответствующие комментарии появились на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном снимке Шаламе предстал на фоне космоса. Он позировал перед камерой в белой водолазке, синих джинсах с цветочной аппликацией, белом плаще и черных ботинках с развязанными шнурками. На другом фото звезда «Дюны» запечатлен в облаках. Он был одет в спортивный лонгслив, тонкую куртку, кроссовки и штаны, из-под которых торчали трусы.

Поклонники подняли на смех новый номер издания из-за обилия фильтров и фотокоррекции. «Съемка как будто сделана в PowerPoint», «Это ужасная обложка, но я так горжусь тобой!», «Буквально одна из самых худших съемок, которую сделал Vogue. Что происходит на этих фото?», «Как это вообще одобрили?», «Отвратительно», — высказывались они в комментариях под публикацией.

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с телезвездой Кайли Дженнер.