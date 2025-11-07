Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 7 ноября 2025Ценности

Обложку журнала Vogue с Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за нелепого фотошопа

Мария Винар

Фото: @tchalamet

Пользователи сети высмеяли обложку глянцевого журнала Vogue с франко-американским актером Тимоти Шаламе из-за нелепого фотошопа. Соответствующие комментарии появились на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном снимке Шаламе предстал на фоне космоса. Он позировал перед камерой в белой водолазке, синих джинсах с цветочной аппликацией, белом плаще и черных ботинках с развязанными шнурками. На другом фото звезда «Дюны» запечатлен в облаках. Он был одет в спортивный лонгслив, тонкую куртку, кроссовки и штаны, из-под которых торчали трусы.

Поклонники подняли на смех новый номер издания из-за обилия фильтров и фотокоррекции. «Съемка как будто сделана в PowerPoint», «Это ужасная обложка, но я так горжусь тобой!», «Буквально одна из самых худших съемок, которую сделал Vogue. Что происходит на этих фото?», «Как это вообще одобрили?», «Отвратительно», — высказывались они в комментариях под публикацией.

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с телезвездой Кайли Дженнер.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Раскрыт мотив расправы над другом Павла Дурова в ОАЭ

    Российская певица отреагировала на запрет шенгенских виз для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости