12:56, 7 ноября 2025

Обнаружен неожиданный предвестник сердечных болезней

JAMA: Ослабление обоняния назвали маркером риска ишемической болезни сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ослабление обоняния у пожилых людей может быть ранним маркером повышенного риска ишемической болезни сердца. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета штата Мичиган, опубликованном в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Анализ данных более 5000 участников проекта Atherosclerosis Risk in Communities показал: у людей с плохим обонянием вероятность сердечных приступов в течение последующих лет была примерно в два раза выше, чем у тех, кто сохранял способность различать запахи. Связь особенно ярко проявлялась в первые годы наблюдения, а затем постепенно ослабевала.

По словам исследователей, ухудшение обоняния может отражать скрытые сосудистые и воспалительные процессы, связанные с повреждением нервных путей и эндотелия. Медики рекомендуют воспринимать внезапное снижение способности чувствовать запахи не как безобидную возрастную особенность, а как сигнал пройти обследование сердечно-сосудистой системы.

Ранее стало известно, что некоторые вирусы, включая грипп, COVID-19 и ВИЧ, существенно повышают риск инфаркта и инсульта.

