Оксана Самойлова снялась в бюстгальтере

Дизайнер Анциферов показал блогершу Оксану Самойлову в откровенных нарядах

Дизайнер Даниил Анциферов показал российскую блогершу и предпринимательницу Оксану Самойлову в откровенных образах. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость снялась в примерочной в черном наряде, который состоял из полупрозрачного бюстгальтера, облегающих брюк с разрезами и оверсайз-пиджака. Также она надела босоножки на каблуках и массивное ожерелье.

Кроме того, инфлюенсерша предстала перед камерой в черном мини-платье, красной портупее и с шарфом из перьев в руках.

В октябре Оксана Самойлова, которая подала на развод с мужем, рэпером Джиганом, оценила вероятность того, что она восстановит отношения.