Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:10, 7 ноября 2025Ценности

Оксана Самойлова снялась в бюстгальтере

Дизайнер Анциферов показал блогершу Оксану Самойлову в откровенных нарядах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @turbo_stereo

Дизайнер Даниил Анциферов показал российскую блогершу и предпринимательницу Оксану Самойлову в откровенных образах. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость снялась в примерочной в черном наряде, который состоял из полупрозрачного бюстгальтера, облегающих брюк с разрезами и оверсайз-пиджака. Также она надела босоножки на каблуках и массивное ожерелье.

Кроме того, инфлюенсерша предстала перед камерой в черном мини-платье, красной портупее и с шарфом из перьев в руках.

В октябре Оксана Самойлова, которая подала на развод с мужем, рэпером Джиганом, оценила вероятность того, что она восстановит отношения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

    Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

    В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

    В Турции арестовали 17 футбольных судей по делу о ставках на спорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости