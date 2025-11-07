Пара занялась сексом у водопада и попала за решетку

Двое израильтян были задержаны на популярном у туристов острове Пханган в Таиланде за непристойное поведение в общественном месте. Об этом сообщает Times of Israel.

Молодая пара призналась, что занялась сексом в дневное время рядом со знаменитым водопадом Ванг Сай Тхонг. Причем их действия попали на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям. Ролик вызвал общественный резонанс, после чего местные правоохранительные органы оперативно установили местонахождение иностранцев и задержали их в отеле.

Израильтянам предъявили обвинение в нарушении общественной морали, им грозит тюремный срок. Представитель полиции подчеркнул, что поведение туристов не только нарушило закон Таиланда, но и продемонстрировало неуважение к местной культуре.

Ранее сообщалось, что в Таиланде юноша и девушка занялись сексом на мотоцикле на обочине оживленной дороги и вызвали скандал. Любовники совершили половой акт на глазах у прохожих и проезжавших мимо автомобилистов.