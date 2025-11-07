Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 7 ноября 2025Силовые структуры

Перед трагедией друг Павла Дурова искал сотни тысяч долларов

РЕН ТВ: Перед гибелью Новак застрял в горах и ему было нужно $200 тысяч
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @t0r

Перед трагедией криптоброкер и друг Павла Дурова Роман Новак искал сотни тысяч долларов США. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на оказавшийся в распоряжении скриншот переписки пострадавшего.

По данным канала, криптоброкер написал, что застрял в горах на границе с Оманом и что ему нужно отправить 200 тысяч долларов за некую работу.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в причастности к расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) похитили их с целью вымогательства криптовалюты.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

    В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

    Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

    Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

    Супруги нашли на своих грядках старинные монеты и продали их за 49 миллионов рублей

    В ВСУ заявили о преимуществе ВС России по силам на покровском направлении в 20 раз

    Опровергнут популярный миф о воздержании

    В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости