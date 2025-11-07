Перед трагедией друг Павла Дурова искал сотни тысяч долларов

РЕН ТВ: Перед гибелью Новак застрял в горах и ему было нужно $200 тысяч

Перед трагедией криптоброкер и друг Павла Дурова Роман Новак искал сотни тысяч долларов США. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на оказавшийся в распоряжении скриншот переписки пострадавшего.

По данным канала, криптоброкер написал, что застрял в горах на границе с Оманом и что ему нужно отправить 200 тысяч долларов за некую работу.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в причастности к расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) похитили их с целью вымогательства криптовалюты.