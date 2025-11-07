Похитивших 68 россиян украинских командиров объявили в международный розыск

Военного коменданта ВСУ в Курской области объявили в международный розыск

Коменданта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области 51-летнего генерал-майора Эдуарда Москалева и официального представителя этой военной комендатуры 52-летнего полковника Алексея Дмитрашковского объявили в международный розыск. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

По данным следствия, по приказу военных были схвачены 68 мирных жителей города Суджа, которых силой удерживали в городской школе-интернате и жилых домах, а после перевезли в Сумы для дальнейшего обмена на пленных украинских солдат.

Командиры с августа 2024 года вели террористическую деятельность, устрашали мирное население и искали в населенных пунктах российских военнослужащих, указали в прокуратуре. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее российские следователи заочно предъявили обвинение бывшему заместителю начальника Генштаба ВСУ Артуру Артеменко.