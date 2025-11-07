Ценности
16:19, 7 ноября 2025

Похожую на российский флаг сумку выставили на продажу в ЦУМе за 9 миллионов рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) в Москве выставили на продажу за миллионы рублей похожий на российский флаг аксессуар. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Так, к покупке предлагается сумка Birkin 40 французского люксового бренда Hermes. Изделие украшено тремя полосами — белого, синего и красного цветов.

Указывается, что аксессуар находится в отличном состоянии, но имеет следы хранения и изменения оттенка на ручках и продается с поврежденной коробкой. При этом стоимость вещи составляет девять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в ЦУМе продают редкую сумку Hermes за 36,5 миллиона рублей.

