Похожую на российский флаг сумку выставили на продажу в ЦУМе за 9 миллионов рублей

Похожую на флаг России сумку выставили на продажу в ЦУМе за 9 миллионов рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) в Москве выставили на продажу за миллионы рублей похожий на российский флаг аксессуар. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Так, к покупке предлагается сумка Birkin 40 французского люксового бренда Hermes. Изделие украшено тремя полосами — белого, синего и красного цветов.

Указывается, что аксессуар находится в отличном состоянии, но имеет следы хранения и изменения оттенка на ручках и продается с поврежденной коробкой. При этом стоимость вещи составляет девять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в ЦУМе продают редкую сумку Hermes за 36,5 миллиона рублей.