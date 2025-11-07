Полковник Кошкин: Украине не хватает живой силы для сдерживания России

Рекордный прорыв российских военных в Запорожской области стал возможен благодаря острому дефициту живой силы и техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

«У украинской армии не хватает живой силы, техники, чтобы закрыть линию фронта. Прорывы, как правило, происходят там, где разведка обнаруживает слабину: где плохие укрепления, мало солдат и офицеров, где есть возможность прорваться и пойти вперед», — объяснил военный эксперт.

Как правило, по словам Кошкина, оборона состоит из нескольких линий, окопов, резервов, но сейчас у Украины нет возможности прикрывать все направления. ВСУ, как он считает, испытывают острый дефицит даже на первой линии: им не хватает людей, артиллерии, танков, самолетов, беспилотников — всего, что могло бы остановить противника.

«Сейчас Украина бросает в бой если не последние, то почти последние резервы. Еще где-то полгода, и линия фронта рухнет полностью. Об этом говорят все эксперты: Украина выдыхается», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что на гуляйпольском направлении в Запорожской области армия РФ добилась серьезных успехов. Прорыв составил порядка 15 километров в ширину и 5 километров в глубину.