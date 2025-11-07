Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 7 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник назвал причину рекордного прорыва российских военных на одном направлении

Полковник Кошкин: Украине не хватает живой силы для сдерживания России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рекордный прорыв российских военных в Запорожской области стал возможен благодаря острому дефициту живой силы и техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

«У украинской армии не хватает живой силы, техники, чтобы закрыть линию фронта. Прорывы, как правило, происходят там, где разведка обнаруживает слабину: где плохие укрепления, мало солдат и офицеров, где есть возможность прорваться и пойти вперед», — объяснил военный эксперт.

Как правило, по словам Кошкина, оборона состоит из нескольких линий, окопов, резервов, но сейчас у Украины нет возможности прикрывать все направления. ВСУ, как он считает, испытывают острый дефицит даже на первой линии: им не хватает людей, артиллерии, танков, самолетов, беспилотников — всего, что могло бы остановить противника.

«Сейчас Украина бросает в бой если не последние, то почти последние резервы. Еще где-то полгода, и линия фронта рухнет полностью. Об этом говорят все эксперты: Украина выдыхается», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что на гуляйпольском направлении в Запорожской области армия РФ добилась серьезных успехов. Прорыв составил порядка 15 километров в ширину и 5 километров в глубину.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    В России подросток захотел сделать тату с Высоцким и оказался в психбольнице

    Баканов обозначил основные тренды развития космонавтики

    ВСУ атаковали автомобиль с ребенком в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости