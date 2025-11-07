Полковник Тимошенко заявил, что ВСУ могут вторгнуться в Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку вторгнуться в Брянскую область. Об этом предупредил российский полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с изданием «Ридус».

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский теряет позиции и, возможно, попытается начать новое контрнаступление, жертвуя большим количеством людей, чтобы остаться у власти.

Комментируя эти слова, Тимошенко допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать Брянскую область. Он пояснил, что около шести месяцев назад появилась информация о том, что Киев сосредотачивает силы на границе с регионом. «Впрочем, не думаю, что данное вторжение получится масштабным. Во-первых, основные резервы армии Украины сосредоточены в Харьковской области. А во-вторых, после нападения ВСУ на Курскую область Россия сделала выводы и укрепила границы. Если потребуется, к охране наших рубежей могут быть привлечены резервисты», — считает офицер.

В августе военблогер Анатолий Радов рассказал, что ВСУ не оставляют попыток снова вторгнуться в Курскую область. По его словам, солдаты противника намеревались проникнуть в Теткино, а также отправляли небольшие группы бойцов к железной дороге неподалеку от поселка Новый Путь в Глушковском районе.