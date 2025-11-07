Пославший зрителя со сцены Олег Майами начал отменять концерты по России

Shot: Певец Олег Майами начал отменять концерты по РФ из-за отсутствия зрителей

Певец Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков), который летом обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо, начал отменять концерты по России из-за отсутствия зрителей. Об этом пишет Shot в Telegram.

Отмечается, что всего артист планировал провести 14 концертов в октябре – ноябре в разных городах в рамках тура по стране. «Сам певец отметил, что идея провести тур по стране была опрометчивой. Теперь он жалеет, что согласился на это, и уверяет, что на это его уговорили», — говорится в сообщении.

Зрителям, которые уже приобрели билеты на мероприятия, обещали вернуть деньги за отмененные концерты. При этом, уточняет канал, люди массово пишут о том, что средства им не вернули.

4 августа стало известно, что Майами обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо. Конфликт разгорелся из-за шуток в адрес зрителей и нецензурных выражений, которые употреблял музыкант. Позже сообщалось, что Майами может грозить арест в связи с инцидентом.