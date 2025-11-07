Силовые структуры
Продававшего личные данные россиян владельца крупнейшего Telegram-бота отправили в СИЗО

Суд арестовал владельца одного из крупнейших ботов Userbox Игоря Морозкина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Обвиняемого в незаконном использовании и передаче персональных данных пользователей владельца одного из крупнейших ботов Userbox Игоря Морозкина отправили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил поступившее в суд ходатайство следствия об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела. Сам Морозкин обжаловал решение.

О задержании Морозкина сообщалось 2 ноября. В МВД рассказали, что предполагаемый владелец сервиса обеспечивал его функционирование и был одним из основных администраторов.

По данным правоохранителей, деятельность бота была связана с обработкой собранных из-за утечек из различных источников больших массивов данных. Это адреса проживания россиян, места их работы, информация о доходах, состоянии банковских счетов и другие уникальные записи.

