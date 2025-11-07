Наука и техника
09:03, 7 ноября 2025

Раскрыт неожиданный эффект вакцины от COVID-19

ACAAI: Вакцина от COVID-19 снижает аллергические реакции у детей с дерматитом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Дети с атопическим дерматитом, или экземой, могут получать от вакцинации против COVID-19 не только защиту от коронавируса, но и дополнительные преимущества для здоровья. Как показало исследование, представленное на ежегодной конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), привитые дети реже страдают инфекциями и аллергическими осложнениями.

В исследовании приняли участие более 11 тысяч детей младше 17 лет с диагнозом атопический дерматит: половина из них была вакцинирована, другая половина — нет. У привитых детей значительно реже развивались заболевания дыхательных путей, такие как бронхит, синусит и пневмония, а также кожные инфекции — импетиго и контагиозный моллюск. Кроме того, они реже сталкивались с аллергическими реакциями, включая астму, ринит и пищевую анафилаксию.

Ученые считают, что вакцинация помогает стабилизировать иммунную систему у детей с экземой и может замедлять развитие других аллергических заболеваний. По словам руководителя исследования доктора Чжибо Янга, результаты подтверждают безопасность прививок и их потенциальную пользу для детей с хроническими воспалительными состояниями.

Ранее специалисты выяснили, что COVID-19 вызывает куда более серьезное воспаление сердца и сосудов у детей, чем вакцинация.

