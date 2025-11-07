Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

NYT: Бриллиант Габсбургов «Флорентиец» хранился в Канаде более полувека

Бриллиант династии Габсбургов «Флорентиец» хранился в Канаде более полувека, тайну камня раскрыла газета The New York Times.

Бриллиант светло-желтого цвета массой 137 карат считался утерянным с 1919 года. Потомки австрийской имперской династии раскрыли, что он не был украден и не пропадал, а находился в банковском сейфе с тех пор, как семья бежала туда в разгар Второй мироой войны.

Внук Карла I Карл Габсбург-Лотарингский отметил что тайна хранилась из уважения к супруге императора Ците. О бриллианте знали только ее сыновья Роберт и Рудольф. В течение ста лет со смерти Карла I в 1922 году по просьбе императрицы семейство молчало о судьбе драгоценности.

Цита вернулась в Европу после войны в 1953 году. «Флорентийца» она оставила в Канаде, название банка не раскрывается. Братья Габсбурги-Лотарингские увидели семейную реликвию в первый раз и захотели выставить ее в Канаде в знак благодарность за сохранность, поскольку обещание предкам было выполнено.

