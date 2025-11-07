Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:04, 7 ноября 2025Из жизни

Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

NYT: Бриллиант Габсбургов «Флорентиец» хранился в Канаде более полувека

Фото: Pixabay

Бриллиант династии Габсбургов «Флорентиец» хранился в Канаде более полувека, тайну камня раскрыла газета The New York Times.

Бриллиант светло-желтого цвета массой 137 карат считался утерянным с 1919 года. Потомки австрийской имперской династии раскрыли, что он не был украден и не пропадал, а находился в банковском сейфе с тех пор, как семья бежала туда в разгар Второй мироой войны.

Внук Карла I Карл Габсбург-Лотарингский отметил что тайна хранилась из уважения к супруге императора Ците. О бриллианте знали только ее сыновья Роберт и Рудольф. В течение ста лет со смерти Карла I в 1922 году по просьбе императрицы семейство молчало о судьбе драгоценности.

Цита вернулась в Европу после войны в 1953 году. «Флорентийца» она оставила в Канаде, название банка не раскрывается. Братья Габсбурги-Лотарингские увидели семейную реликвию в первый раз и захотели выставить ее в Канаде в знак благодарность за сохранность, поскольку обещание предкам было выполнено.

Ранее из Лувра украли девять предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь и диадема.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

    Трамп раскрыл одно желание США касательно Украины

    Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

    Пара занялась сексом у водопада и попала за решетку

    Стала известна скрытая опасность жизни в городе для здоровья

    Хейли Бибер снялась в трусах

    Репортер получила выстрел в лицо и выжила

    Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

    Год перехода вузов на новую модель высшего образования назвали

    Выборы мэра Нью-Йорка связали с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости