18:49, 7 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыто местонахождение расчлененных друга Павла Дурова и его жены

СК: Тела криптоинвестора Новака и его жены закопали в пустыне в ОАЭ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @t0r

Тела криптоинвестора Романа Новака и его жены Анны закопали в пустыне в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, в октябре супружескую пару похитили ради вымогательства криптовалюты, после с ними расправились, а от тел, их вещей и ножей избавились.

У исполнителей преступления были сообщники, они помогали в организации похищения — арендовали машины и помещения, где удерживали мужчину и его жену.

После пропажи супружеской пары в ОАЭ российские следователи возбудили уголовное дело. Сообщалось, что пару заманили на виллу в городе Хатт под предлогом беседы с потенциальными инвесторами. На деле преступников интересовал криптокошелек Новака — на нем, предполагалось, лежали миллиарды долларов. Однако на месте выяснилось, что кошелек пустой.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

