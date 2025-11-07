Раскрыты подробности о расчлененном с женой в ОАЭ российском криптомошеннике

РИА: Пропавшего в ОАЭ петербуржца Новака могли осудить на 6 лет за мошенничество

Раскрыты подробности о расчлененном с женой в ОАЭ петербуржце Романе Новаке, передает РИА Новости со ссылкой на материалы объединенной пресс-службы Санкт-Петербурга.

По данным агентства, в Петербурге возбуждено уголовное дела по статье об убийстве двух лиц, Новака и его супруги, бесследно исчезнувших. Известно, что в ноябре 2020 года Московский районный суд приговорил Новака к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом.

Отмечается, что официального подтверждения о пропаже семейной пары в ОАЭ РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По версии следствия, 2 октября пара должна была встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, где Новак с женой пересели в другую машину и уехали на указанную встречу. Дальше связь с молодыми людьми пропала.