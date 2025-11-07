Забота о себе
15:37, 7 ноября 2025

Раскрыты причины непреодолимой тяги к сладкому

Гастроэнтеролог Кашух: Тяга к сладкому обусловлена выработкой дофамина
Фото: Oksana Mizina / Shutterstock / Fotodom

Желание съесть что-нибудь сладкое обусловлено эволюционными процессами в организме, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Причины непреодолимой тяги к такой еде она объяснила в беседе с РИАМО.

По ее словам, простые углеводы, которые содержатся в сладком, в организме быстро расщепляются до глюкозы, что вызывает резкое повышение ее уровня в крови. «Мозг воспринимает это как получение мощного и быстрого источника энергии, что эволюционно критически важно для выживания. В ответ на это активируется система вознаграждения, выделяя нейромедиатор дофамин, который создает ощущение удовольствия и удовлетворения», — объяснила Кашух.

Врач добавила, что после вскоре после повышения уровня глюкозы происходит его стремительное снижение, что может спровоцировать упадок сил, раздражительность и острое чувство голода. Кашух предупредила, что если заменять полноценные приемы пищи сладостями слишком часто, может сформироваться избыточная тяга к углеводам и дефицит других питательных веществ из-за скудного рациона.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки.

