Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:36, 7 ноября 2025Россия

Хвалебные речи глав Казахстана и Узбекистана Трампу вызвали жесткую реакцию в России

Военкор Коц назвал аттракционом лести слова глав Казахстана и Узбекистана Трампу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Хвалебные речи глав Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева в адрес президента США Дональда Трампа — аттракцион липкой лести. Такую реакцию выступления лидеров стран СНГ в Белом доме вызвали у российского военного корреспондента Александра Коца, мнением журналист поделился в Telegram.

Как сообщалось ранее, во время встречи с Трампом Токаев по-английски заявил, что американский лидер является великим государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл в политику США. Также он выразил уверенность, что деятельность Трампа возвращает в политику здравый смысл и традиционные ценности. В свою очередь, Мирзиеев назвал Трампа президентом мира, остановившим восемь войн.

По мнению военкора Коца, такие заявления Токаев и Мирзииев могли сделать из-за «ветра санкций», который заставил их повернуться к Западу. «Главы Узбекистана и Казахстана вприпрыжку поскакали к заокеанскому белому господину. Причем сделали это в лучших традициях лимитрофов, решивших поменять хозяина», — жестко высказался Коц. Он предположил, что слова Токаева и Мирзииева говорят, что те решили продемонстрировать свою «независимость от русского Большого Брата».

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что в случае с рядом действий властей Казахстана Россия будет вынуждена «терпеть», потому что сейчас стране не до обострений с Казахстаном, пока идут военные действия на Украине. Он предположил, что со стороны России не будет никакой публичной критики встречи лидеров США и Казахстана.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

    В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

    Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

    Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

    Супруги нашли на своих грядках старинные монеты и продали их за 49 миллионов рублей

    В ВСУ заявили о преимуществе ВС России по силам на покровском направлении в 20 раз

    Опровергнут популярный миф о воздержании

    В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости