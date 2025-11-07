В России высказались о последствиях хвалебных слов Токаева в адрес Трампа

Депутат Затулин: Россия должна делать выводы из встречи Трампа с Токаевым

Казахстан ведет политическую игру с Россией, она будет продолжаться, и лишь успехи в зоне специальной военной операции смогут определить, насколько она может настаивать на своих интересах в странах ближнего зарубежья. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что американский президент Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл в политику страны. Также он выразил уверенность, что политику американского лидера поддерживают во всем мире.

Депутат отметил, что в ряде случаев Россия вынуждена терпеть, потому что сейчас стране не до обострений с Казахстаном, пока идут военные действия. Он считает, что со стороны России не будет никакой публичной критики встречи лидеров США и Казахстана.

«Но это не значит, что мы не должны делать выводы и не усматривать в этом определенных проблем на перспективу. Потому что желание их быть друзьями со всеми, ну, прекрасно. Но насколько это возможно в этой ситуации? Это, я думаю, они тоже понимают. Хотя они, я уверен, везде и всюду будут утверждать, что никакой угрозы отношениям с Россией это не несет», — сказал парламентарий.

Ранее депутат Затулин отреагировал на решение Токаева назвать Трампа посланником свыше. По его словам, сегодня восточным красноречием в адрес президента США Дональда Трампа страны соревнуются друг с другом, чтобы оградить себя от санкций.