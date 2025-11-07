Россия
14:42, 7 ноября 2025

Россия применила один из самых мощных ракетных ударных комплексов в зоне СВО

МО РФ: ВС России применили ОТРК «Искандер» для удара по украинскому полку БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Вооруженные силы России применили в зоне специальной военной операции (СВО) оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» для удара по 411-му украинскому полку управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны России, заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что целью удара стало сосредоточение личного состава указанного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделение дислоцировалось в районе населенного пункта Варваровка Донецкой народной республики.

Этот ОТРК считается одним из самых мощных ударных комплексов, стоящих на вооружении Сухопутных войск России.

Ранее стало известно о сложностях во время боев на одном из участков СВО. Как рассказали в Минобороны, одной из трудностей, встреченных российскими военными, был рельеф местности, который осложнял продвижение штурмовиков.

