Экономика
16:34, 7 ноября 2025Экономика

Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

Ладушкин: Перед путешествием зимой необходимо сделать осмотр авто на СТО
Александра Качан (Редактор)

Фото: Wirestock / Freepik

Перед путешествием на автомобиле зимой необходимо провести осмотр транспортного средства, а также подготовить необходимые вещи. Об этом россиянам рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT.

«Перед длительными поездками в морозную погоду стоит сделать осмотр машины на СТО. Проверить нужно все технические жидкости, уровень и состояние масла и антифриза, приводные ремни, работу генератора», — посоветовал эксперт. Он добавил, что также следует проверить плотность электролита в аккумуляторе и его уровень.

Ладушкин подчеркнул, что наличие мелких неисправностей в аккумуляторе и генераторе в холодное время года может представлять опасность во время длительных поездок. Кроме того, нужно проверить буксировочные крюки и смазать отверстия под буксировочные петли.

С собой стоит взять несколько тросов и шкалы на случай поломки или застревания. Также может пригодиться второй комплект тяжелых, желательно непромокаемых зимних вещей на каждого участника поездки — если поломка все-таки произойдет, придется провести много времени на морозе. «Теплая и сухая смена одежды — залог здоровья в поездке. Также нелишним будет взять в дорогу канистру с топливом и небольшой набор инструментов», — заключил специалист.

Ранее эксперты ГК «Автодом» назвали признаки, которые указывают на необходимость сменить автомобиль.

