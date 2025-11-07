Путешествия
Россиян предупредили о возможном подорожании шенгенских виз

Shot: Стоимость оформления шенгенской визы может увеличиться в два раза
Елизавета Гринберг (редактор)
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

После запрета Еврокомиссии (ЕК) на выдачу россиянам многократных разрешений на въезд стоимость оформления шенгенской визы может увеличиться в полтора-два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на экспертов.

По их словам, срок рассмотрения заявлений россиян может вырасти до двух месяцев. Также прогнозируется уменьшение числа мест в визовых центрах внутри России.

Помимо этого, эксперты отметили, что теперь страны Европы будут тщательнее проверять, как турист пользовался визой и какие государства по ней посещал. Кроме того, сообщается, что сильнее всего от запрета на выдачу мультивиз пострадают Италия, Греция и Франция.

Запрет на выдачу многократных виз гражданам РФ объявили 7 ноября. Это означает, что россияне должны будут обращаться за новым разрешением на въезд каждый раз перед поездкой в Евросоюз.

