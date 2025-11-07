Россиянам дали советы для зимних путешествий на машине

Россиянам посоветовали проверять состояние зимних шин перед автопутешествием

Российским туристам посоветовали проверять состояние зимних шин перед автопутешествиями. Советы для поездок на машине зимой дали соотечественникам специалисты «Авито Авто», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты объяснили, что на шинах не должно быть повреждений, а минимальная глубина протектора, согласно ПДД, должна составлять 4 миллиметра. Кроме того, у шипованных шин стоит обратить внимание на количество сохранившихся за время эксплуатации шипов: если хотя бы половина уже выпала, покрышки лучше заменить.

Также перед путешествием стоит заехать на СТО и пройти полную диагностику: убедиться в отсутствии масляных подтеков, осмотреть пыльники шарниров, сальники, тормозные трубки, заменить стеклоочистители на зимние. Кроме того, эксперты советуют положить в багажник обязательный набор: запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, комплект инструментов, буксировочный трос, светоотражающий жилет и знак аварийной остановки.

Ранее сообщалось, что в 2025-м россияне стали в полтора раза чаще интересоваться отдыхом в горах, чем годом ранее. По данным аналитиков, туристы чаще всего выбирают для таких поездок Краснодарский край.

