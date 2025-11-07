Моя страна
Россиянам дали советы для зимних путешествий на машине

Россиянам посоветовали проверять состояние зимних шин перед автопутешествием
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российским туристам посоветовали проверять состояние зимних шин перед автопутешествиями. Советы для поездок на машине зимой дали соотечественникам специалисты «Авито Авто», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты объяснили, что на шинах не должно быть повреждений, а минимальная глубина протектора, согласно ПДД, должна составлять 4 миллиметра. Кроме того, у шипованных шин стоит обратить внимание на количество сохранившихся за время эксплуатации шипов: если хотя бы половина уже выпала, покрышки лучше заменить.

Также перед путешествием стоит заехать на СТО и пройти полную диагностику: убедиться в отсутствии масляных подтеков, осмотреть пыльники шарниров, сальники, тормозные трубки, заменить стеклоочистители на зимние. Кроме того, эксперты советуют положить в багажник обязательный набор: запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, комплект инструментов, буксировочный трос, светоотражающий жилет и знак аварийной остановки.

Ранее сообщалось, что в 2025-м россияне стали в полтора раза чаще интересоваться отдыхом в горах, чем годом ранее. По данным аналитиков, туристы чаще всего выбирают для таких поездок Краснодарский край.

