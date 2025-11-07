Спорт
22:52, 7 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил 600 тысяч рублей на футбольный матч

Россиянин поставил 600 тысяч рублей на матч РПЛ между «Пари НН» и «Рубином»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Клиент букмекерской конторы поставил 600 тысяч рублей на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари Нижним Новгородом» и казанским «Рубином». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, россиянин сделал самую большую ставку на эту встречу. Общий коэффициент экспресс-ставки, включающей прогноз на победу «Рубина», составил 3,20.

После 14 матчей «Рубин» занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Пари НН» находится на 16-й позиции, имея всего 7 очков. По статистике букмекеров, около 66 процентов всех ставок на этот матч сделаны в пользу победы казанцев, в то время как около 13 процентов ставят на домашнюю команду.

Матч пройдет 9 ноября на поле Нижнего Новгорода. Он начнется в 16:30 по московскому времени.

