Россиянка выпала из окна 22-го этажа и не выжила

В Новосаратовке Ленинградской области женщина выпала из окна 22-го этажа и не выжила. В ее квартире оперативники нашли белый порошок и шприц, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Знакомые рассказали изданию, что в последнее время женщина была в депрессии. Ее супруг находится в местах лишения свободы.
У жительницы Ленобласти остался 15-летний сын. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать с девятимесячным сыном нашли под окнами многоэтажного дома в районе Васильевского острова, женщину не спасли, ребенка госпитализировали.
Еще раньше в Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку.