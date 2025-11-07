Россиянка выпала из окна 22-го этажа и не выжила

В Ленобласти женщина выпала из окна 22-го этажа, в ее квартире нашли шприцы

В Новосаратовке Ленинградской области женщина выпала из окна 22-го этажа и не выжила. В ее квартире оперативники нашли белый порошок и шприц, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Знакомые рассказали изданию, что в последнее время женщина была в депрессии. Ее супруг находится в местах лишения свободы.

У жительницы Ленобласти остался 15-летний сын. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать с девятимесячным сыном нашли под окнами многоэтажного дома в районе Васильевского острова, женщину не спасли, ребенка госпитализировали.

Еще раньше в Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку.