Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

Российской фигуристке Костылевой предложили выступать за Китай
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала о том, что получала предложение выступать за Китай. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, это произошло прошлой осенью. «Говорили: два старта, и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Менеджеры китайской сборной с нами обсуждали условия», — отметила фигуристка.

Костылева заявила, что сразу отказалась. «Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги», — добавила фигуристка.

14-летняя Костылева выиграла чемпионат России среди юниоров в феврале этого года. Спортсменка тренируется под руководством Евгения Плющенко.

