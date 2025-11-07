Российский чиновник рискует пересесть с обтянутого кожей стула на нары

В Хабаровске российского чиновника ждет суд за подарок в виде стула

В Хабаровске главный специалист отдела департамента архитектуры и строительства стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, чиновник получил подарок в виде стула за 40 тысяч рублей от предпринимателя. За это мужчина пообещал ввести новое здание в эксплуатацию, поставив нужную подпись в документах. Когда про подарок узнала прокуратура, было возбуждено уголовное дело. Теперь чиновника ждут реальный срок и нары в камере.

Ранее в Омской области суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя председателя правительства, экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова за получение взяток на сумму 647 тысяч рублей.