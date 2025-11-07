Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 7 ноября 2025Силовые структуры

Российский чиновник рискует пересесть с обтянутого кожей стула на нары

В Хабаровске российского чиновника ждет суд за подарок в виде стула
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Хабаровске главный специалист отдела департамента архитектуры и строительства стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, чиновник получил подарок в виде стула за 40 тысяч рублей от предпринимателя. За это мужчина пообещал ввести новое здание в эксплуатацию, поставив нужную подпись в документах. Когда про подарок узнала прокуратура, было возбуждено уголовное дело. Теперь чиновника ждут реальный срок и нары в камере.

Ранее в Омской области суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя председателя правительства, экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова за получение взяток на сумму 647 тысяч рублей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

    Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

    В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости