09:25, 7 ноября 2025Спорт

Российский вратарь в матче НХЛ ударил канадца по лицу клюшкой и был наказан

Василевский ударил Смита клюшкой в матче НХЛ и получил двойной малый штраф
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский нанес удар клюшкой по лицу канадскому форварду «Вегас Голден Найтс» Райлли Смиту в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в начале третьего периода. За свои действия россиянин был наказан двойным малым штрафом. Судя по видеоповтору, Василевский ударил соперника неумышленно.

Игра прошла в ночь на пятницу, 7 ноября, и завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы». В составе победителей две шайбы забросил россиянин Никита Кучеров. У «Вегаса» дважды отличился его соотечественник Иван Барбашев.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Благодаря этому он стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Все новости