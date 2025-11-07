Российское следствие назначило награду за подозреваемую в расправе над младенцем

На Камчатке за помощь в поимке подозреваемой в расправе над младенцем назначили награду. Об этом со ссылкой на региональное управление следственного комитета России (СКР) сообщает ТАСС.
За помощь в установлении местонахождения подозреваемой следствием назначена награда в один миллион рублей.
6 марта 2024 года замотанного в пододеяльник новорожденного без признаков жизни нашли на свалке бытового мусора. Предположительной причиной кончины сочли переохлаждение.
Ранее в Бурятии суд приговорил женщину к 13 годам колонии общего режима за жестокую расправу над своим ребенком.