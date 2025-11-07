Силовые структуры
08:12, 7 ноября 2025Силовые структуры

Российское следствие назначило награду за подозреваемую в расправе над младенцем

На Камчатке пообещали 1 млн рублей за информацию о расправившейся над младенцем
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На Камчатке за помощь в поимке подозреваемой в расправе над младенцем назначили награду. Об этом со ссылкой на региональное управление следственного комитета России (СКР) сообщает ТАСС.

За помощь в установлении местонахождения подозреваемой следствием назначена награда в один миллион рублей.

6 марта 2024 года замотанного в пододеяльник новорожденного без признаков жизни нашли на свалке бытового мусора. Предположительной причиной кончины сочли переохлаждение.

Ранее в Бурятии суд приговорил женщину к 13 годам колонии общего режима за жестокую расправу над своим ребенком.

