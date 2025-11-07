Мир
09:38, 7 ноября 2025

Румыния обратилась с призывом к военному руководству США

Замминистра обороны Румынии Молдован призвал США не выводить войска
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован призвал США не выводить значительную часть войск из страны. С таким заявлением он выступил в беседе с Politico.

«Я считаю, что это решение может быть отменено, и оно должно быть отменено», — заявил замминистра обороны.

По словам Молдована, Вашингтону следует отказаться от сокращения военного присутствия в Румынии, так как подобный шаг мог бы «подлить масла в огонь» на фоне сообщений о расколе в НАТО.

29 октября Министерство обороны Румынии сообщило, что командование Вооруженных сил США в Европе приняло решение значительно сократить контингент на территории страны. Президент Румынии Никушор Дан позднее заявил, что это решение не отразится на безопасности страны.

