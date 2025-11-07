Россия
С матом уволенный российский чиновник ушел в отставку

Уволенный с матом глава района в Самарской области Жидков ушел в отставку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого ранее грубо «уволил» губернатор региона Вячеслав Федорищев, ушел в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Волга».

Уточняется, что Жидков подал соответствующее заявление, и совет депутатов Кинельского района его удовлетворил. Формально полномочия чиновника истекли еще 29 октября. Подобрать ему преемника должны были еще 29 сентября, но тогда конкурс не состоялся из-за отсутствия кандидатов.

14 октября в соцсетях распространилось видео, на котором Федорищев с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Позднее Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом, а глава области принес извинения за саму форму увольнения.

