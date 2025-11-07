Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:57, 7 ноября 2025Бывший СССР

СБУ заочно предъявила обвинения Собянину

СБУ обвинила Собянина в поддержке военно-промышленного комплекса России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Спецслужба обвинила Собянина в проведении набора личного состава в российские войска на территории Москвы. Также ему ставится в вину введение мер поддержки российского военно-промышленного комплекса.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что СБУ начала организовывать в Херсоне места пыток. Спецслужба похищала людей, после чего в некоторых случаях пропавшие оказывались на территории ведомственных зданий, однако их нахождение там никак не регистрировалось.

До этого СБУ предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову. В копии уведомления говорится, что народный артист России «неоднократно нарушал установленный законом порядок въезда на территорию Украины».

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Супруги решили провести «отпуск мечты» на круизном лайнере и были искусаны клопами

    Власти Украины сделали заявление о тяжелой ситуации в Красноармейске и Волчанске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости