СБУ обвинила Собянина в поддержке военно-промышленного комплекса России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Спецслужба обвинила Собянина в проведении набора личного состава в российские войска на территории Москвы. Также ему ставится в вину введение мер поддержки российского военно-промышленного комплекса.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что СБУ начала организовывать в Херсоне места пыток. Спецслужба похищала людей, после чего в некоторых случаях пропавшие оказывались на территории ведомственных зданий, однако их нахождение там никак не регистрировалось.

До этого СБУ предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову. В копии уведомления говорится, что народный артист России «неоднократно нарушал установленный законом порядок въезда на территорию Украины».

