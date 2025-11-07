Из жизни
17:01, 7 ноября 2025Из жизни

Шестиметровый питон напал на упавшего в воду мужчину и обвился вокруг его шеи

В Индонезии шестиметровый питон обвился вокруг шеи мужчины и чуть не утопил его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На острове Борнео, Индонезия, нападение шестиметрового питона на человека сняли на видео. Об этом пишет Daily Mail.

Питон напал на профессионального ловца змей по имени Херу. Он заметил змею на берегу, когда проплывал мимо на лодке. Мужчина решил добраться до питона и поймать его, но случайно упал в воду.

Херу успел схватить змею за голову. Та обвилась вокруг тела ловца, а затем перебралась на шею и стала ее сжимать. Сначала спутники мужчины лишь смеялись над ситуацией, в которую он попал, но потом бросились ему на помощь. Один из них схватил питона за голову, второй — за хвост, а третий начал освобождать Херу из опасной хватки.

В конце концов им удалось снять змею с головы ловца. Они сфотографировались с ней в лодке и отпустили в воду. «Это был один из самых больших и сильных питонов, с которыми мы сталкивались», — отметил позже мужчина, снявший инцидент на видео. Херу не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах сняли на видео попытку нападения питона на человека. Змея попыталась укусить подростка, отдыхавшего на берегу реки, но промахнулась.

