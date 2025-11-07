Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:12, 7 ноября 2025Экономика

Снегопады накрыли несколько российских регионов

Снегопады накрыли Бурятию и Иркутскую область
Виктория Клабукова

Иркутская область и Бурятия столкнулись с последствиями первых снегопадов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Иркутске за неполные сутки выпало 25 процентов месячной нормы осадков. На фоне снегопадов в городе образовались девятибалльные пробки — заторы наблюдаются на улицах Сурнова, Маяковского, Лермонтова и плотине ГЭС. Пробки растянулись также и за городом, на Качугском и Александровском трактах.

Фиксируется множество аварий: серьезные ДТП произошли на Мельничном тракте и в Ангарске, где перевернулся автомобиль. Из-за непогоды задерживаются авиарейсы. В частности, с задержкой вылетели самолеты в Москву, Новосибирск, Братск и Усть-Кут. Приземлиться в связи с погодными условиями не могли рейсы из Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Пекина, Якутска, Братска, Усть-Кута, Красноярска и Бодайбо.

В Бурятии выпавший снег также затруднил движение на дорогах. Так, на Омулевом и Барском перевалах, а также в селе Хонхолой введены ограничения для общественного и грузового транспорта. В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября и улице Коммунистической большегрузы с аварийными сигналами заняли целую полосу, аналогичная ситуация наблюдается у перекрестка улиц Красной Звезды и Бабушкина. Не обошлось и без аварий: одно ДТП с легковушками случилось на перекрестке улиц Борсоева и Ербанова, а на углу проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина с автомобилем столкнулся трамвай.

Ранее снегопад парализовал движение автотранспорта в Хабаровске. В одном из переулков на скользком склоне столкнулись около 10 машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Продажи одной марки электрокаров в России обрушились

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости