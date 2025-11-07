В российском городе снегопад парализовал движение автотранспорта

В Хабаровске выпавший снег устроил транспортный коллапс

В Хабаровске выпал снег. Осадки вызвали в городе настоящий транспортный коллапс, пишет Telegram-канал Mash.

Неожиданный снегопад парализовал движение транспорта в городе. На улицах возникают массовые ДТП — так, на склоне в Ростовском переулке столкнулось порядка десяти машин, ввключая фургон «Водоканала», а на подъеме от Сосновки в сторону Ильинки самосвал улетел в кювет. Не справляется и общественный транспорт: из-за гололеда автобусы не могут подняться в горку. Особую трудность представляет улица Волочаевская.

Коммунальщики расчищают трассы и оперативно удаляют наледь. На областных магистралях работают 22 единицы специализированной техники: 2 автогрейдера, 15 комбинированных дорожных машин, 1 бульдозер, 2 трактора и 2 грейдозера. За ночь на дороги Хабаровска высыпали 310 кубометров песко-соляной смеси и 8,8 тонны реагента.

На сегодняшний день снегом покрыто большинство российских регионов — 75-80 процентов территории страны. Снег уже окутал Дальний Восток, Сибирь, Урал, восточную часть Северо-Западного федерального округа и некоторые районы Приволжского.