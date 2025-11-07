США перебросили системы противодействия дронам на восток НАТО

США перебросили в Польшу системы противодействия дронам MEROPS

США перебросили в Польшу системы противодействия дронам MEROPS. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Системы развертываются вдоль восточного фланга НАТО, что повысит наши возможности по обнаружению и противодействию беспилотникам. Сотрудничество наших союзников дает новые конкретные результаты», — написал министр, поблагодарим американских партнеров за помощь.

По его словам, параллельно с этим польская сторона проводит интенсивную подготовку своих военнослужащих.

Ранее Минобороны Польши сообщило о запуске новой программы военной подготовки. В 2026 году в стране планируется обучить около 400 тысяч резервистов.