Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:02, 7 ноября 2025Мир

США перебросили системы противодействия дронам на восток НАТО

США перебросили в Польшу системы противодействия дронам MEROPS
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

США перебросили в Польшу системы противодействия дронам MEROPS. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Системы развертываются вдоль восточного фланга НАТО, что повысит наши возможности по обнаружению и противодействию беспилотникам. Сотрудничество наших союзников дает новые конкретные результаты», — написал министр, поблагодарим американских партнеров за помощь.

По его словам, параллельно с этим польская сторона проводит интенсивную подготовку своих военнослужащих.

Ранее Минобороны Польши сообщило о запуске новой программы военной подготовки. В 2026 году в стране планируется обучить около 400 тысяч резервистов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

    В НАТО спрогнозировали российский удар «уже завтра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости