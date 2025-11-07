Наука и техника
04:00, 7 ноября 2025

Стала известна скрытая опасность жизни в городе для здоровья

UZH: Шум и спешка мегаполиса вызывают у людей хронический стресс
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Ученые из Цюрихского университета (UZH) выяснили, что жизнь в городах вызывает у человека хронический стресс, поскольку наш мозг и тело до сих пор остаются «запрограммированными» под условия дикой природы. Исследование, опубликованное на сайте университета, показало: эволюционно человек был приспособлен к кратковременным всплескам тревоги, например при встрече с хищником, но не к постоянной сенсорной нагрузке, шуму и спешке мегаполиса.

В эксперименте добровольцы проводили несколько часов в лесу и в городской среде. В природных условиях у участников снижались давление и уровень гормонов стресса, улучшалось настроение и концентрация. А вот в городе — наоборот: фиксировались повышение артериального давления, ухудшение когнитивных функций и рост воспалительных маркеров.

По словам авторов, организм современного человека реагирует на повседневные раздражители — транспорт, гаджеты, плотный график — так же, как когда-то на смертельную угрозу. Ученые считают, что вернуть баланс можно только вернувшись к природе: больше времени проводить на свежем воздухе, развивать зеленые зоны и учитывать биологические ритмы человека при проектировании городов.

Ранее ученые выяснили, что жизнь в социально неблагополучных районах связана с повреждениями сосудов мозга и повышенным риском деменции.

Свежая Россия
