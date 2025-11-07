Стали известны секреты хорошей физической формы принца Уильяма

Секретом хорошей формы британского принца Уильяма назвали его военную подготовку

Британский принц Уильям сыграл в пляжный волейбол в Бразилии и поразил своих поклонников хорошей физической формой. Секреты его внешности раскрыл Daily Mail.

Журналисты издания отметили, что принцу удается поддерживать себя в форме в 43-летнем возрасте благодаря военной подготовке. Известно, что в 2010 году он прошел обучение в Королевских военно-воздушных силах Великобритании на пилота вертолета. Эти тренировки включали в себя бег, плавание, ходьбу, езду на велосипеде и упражнения на мышечную выносливость и гибкость.

Кроме того, принц увлекался 5BX (Five Basic Exercises) — программой упражнений, разработанной для Королевских канадских военно-воздушных сил, — играл в водное поло и занимался греблей.

О нынешнем образе жизни Уильяма известно не так много. В 2019 году рэпер Stormzy рассказал, что видел принца в спортзале. В 2022 году сам Уильям признался, что старается соблюдать диету.

Утром принц ест яйца и тосты из цельнозерновой муки, любит яблочный сок, чай и бананы. Уильям рассказывал, что старается употреблять поменьше сахара и не пьет кофе. При этом он позволяет себе выпивать по бокалу красного вина в день.

Ранее сообщалось, что Уильям дал интервью за кружкой пива в пабе. Во время беседы он рассказал, что считает 2024 год самым тяжелым годом в своей жизни.