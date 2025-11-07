Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:18, 7 ноября 2025Россия

Стало известно о росте числа погибших при крушении вертолета в Дагестане

Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Число погибших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане выросло до пяти. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что один из пострадавших скончался в больнице.

О ЧП в Дагестане стало известно ранее 7 ноября. Поселок Ачи-Су, где упал вертолет, находится в 40 километрах от Махачкалы. При крушении борт разрушил частный дом. В момент падения в вертолете находились семь человек. Изначально сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.

Затем появилось видео с моментом крушения воздушного судна. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как борт резко снижается, цепляя крышу строения винтом. Практически сразу начинается пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

    В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

    Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

    Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

    Супруги нашли на своих грядках старинные монеты и продали их за 49 миллионов рублей

    В ВСУ заявили о преимуществе ВС России по силам на покровском направлении в 20 раз

    Опровергнут популярный миф о воздержании

    В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости