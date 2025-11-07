Стало известно о росте числа погибших при крушении вертолета в Дагестане

Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти

Число погибших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане выросло до пяти. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что один из пострадавших скончался в больнице.

О ЧП в Дагестане стало известно ранее 7 ноября. Поселок Ачи-Су, где упал вертолет, находится в 40 километрах от Махачкалы. При крушении борт разрушил частный дом. В момент падения в вертолете находились семь человек. Изначально сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.

Затем появилось видео с моментом крушения воздушного судна. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как борт резко снижается, цепляя крышу строения винтом. Практически сразу начинается пожар.