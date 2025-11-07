Путешествия
Телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту бывшей страны СССР

Mash: Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Российская телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Грузии из-за мест в бизнес-классе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что она приехала в аэропорт Тбилиси на микроавтобусе Mercedes вместе с дочерью и ее грудным ребенком. 7 ноября они должны были вылетать в Москву бизнес-классом. По словам очевидцев, на стойке регистрации выяснилось, что места, которые хотела Гузеева, уже заняты.

Телеведущая начала разбираться в ситуации с сотрудниками аэропорта бывшей страны СССР, но через десять минут вспылила. Сообщается, что она ушла на посадку, «кинув пару ласковых». В итоге она полетела в бизнес-классе, но не на тех местах, на которых хотела.

Пассажирка ударила сотрудника авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту американского города Орландо из-за отказа в посадке и попала на видео. Уточнялось, что женщина устроила скандал из-за того, что не попала в резервные списки трех рейсов.

