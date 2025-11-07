Наука и техника
Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь»

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ding Ziyu / Xinhua / Globallookpress.com

Китайская Народная Республика (КНР) официально ввела в эксплуатацию свой третий авианосец «Фуцзянь». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Церемония ввода в эксплуатацию состоялась 5 ноября в военно-морском порту Санья на острове Хайнань. Отмечается, что «Фуцзянь» стал первым авианосцем, оснащенным электромагнитной катапультой, и третьим для Военно-морских сил (ВМС) Народно-Освободительной армии (НАОК) Китая.

В торжественной церемонии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и представители соответствующих департаментов центральных и государственных органов. Си Цзиньпин поднялся на борт корабля, заслушал доклад и посетил капитанский мостик.

Китайские СМИ подчеркнули, что авианосец был спроектирован и построен Китаем самостоятельно, без привлечения иностранных специалистов. «Фуцзянь» получил бортовой номер 18.

В начале ноября стало известно, что в Китае представили реактор на основе тория, предназначенный для использования на тяжелых судах. Ториевый реактор будет вырабатывать 50 мегаватт энергии, тяжелые судна на его основе смогут передвигаться без дозаправки годами.

    Все новости