Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь»

Китайская Народная Республика (КНР) официально ввела в эксплуатацию свой третий авианосец «Фуцзянь». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Церемония ввода в эксплуатацию состоялась 5 ноября в военно-морском порту Санья на острове Хайнань. Отмечается, что «Фуцзянь» стал первым авианосцем, оснащенным электромагнитной катапультой, и третьим для Военно-морских сил (ВМС) Народно-Освободительной армии (НАОК) Китая.

В торжественной церемонии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и представители соответствующих департаментов центральных и государственных органов. Си Цзиньпин поднялся на борт корабля, заслушал доклад и посетил капитанский мостик.

Китайские СМИ подчеркнули, что авианосец был спроектирован и построен Китаем самостоятельно, без привлечения иностранных специалистов. «Фуцзянь» получил бортовой номер 18.

