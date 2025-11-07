Трамп заявил о невероятной сделке с постсоветской страной

Трамп: Узбекистан инвестирует в США около 35 миллиардов долларов

В ближайшие три года Узбекистан вложит около 35 миллиардов долларов в основные сегменты американской экономики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало издание «Коммерсантъ».

Кроме того, по словам Трампа, в течение следующих десяти лет эта постсоветская страна инвестирует более 100 миллиардов долларов. Речь идет о таких отраслях, как полезные ископаемые, авиация, производство автозапчастей, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, химическая промышленность и информационные технологии.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился в Вашингтоне с главами пяти стран Средней Азии. На ней присутствовали президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Сердар Бердымухамедов и Киргизии — Садыр Жапаров.

Кроме того, в США заявили о начале новой эры отношений с этими государствами, пообещав уделять странам Центральной Азии больше внимания, чем прежде.