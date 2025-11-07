Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на неожиданную реакцию узнавших ее мужчин

Лазарева пожаловалась, что в магазине «Леруа Мерлен» ее узнали двое мужчин

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, рассказала, что в магазине ее узнали двое мужчин. Подробностями она поделилась в своем Telegram.

Она заявила, что неожиданные для нее встречи произошли в магазине «Леруа Мерлен». «Надо кому-то пожаловаться. (...) Я вот пришла выбирать себе плафон. И сначала мужик мне такой: "Ой, здрасьте!" Я уже отвыкла от этого, слушайте», — поделилась переживаниями Лазарева. Ведущая в шутку добавила, что заставила мужчину помочь ей с выбором нужного товара.

Второй же человек долго смотрел на Лазареву и произнес «опаньки». Она отметила, что сделала мужчине замечание. «Я ему сказала: "Знаете что, мужчина? Я вам тут не "опаньки". Я взрослая тетя, мать троих детей"», — заявила ведущая.

Ранее Лазарева опубликовала старые фотографии с певцами Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым. Комментируя снимки, ведущая вспомнила о жизни в России и назвала ее удивительной.