В Пентагоне высказались о «сдерживании» России после завершения украинского конфликта

Украина должна оставаться фактором сдерживания России и по завершении конфликта, заявил выдвинутый на должность помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Александер Велес-Грин. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы «служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны».
По мнению политика, Европа обязана взять на себя основную ответственность за «поддержку обороны Украины».
Ранее в США высказались о возможном нападении Европы на Россию.