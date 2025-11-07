Мир
В Пентагоне высказались о «сдерживании» России после завершения украинского конфликта

Пентагон: Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Украина должна оставаться фактором сдерживания России и по завершении конфликта, заявил выдвинутый на должность помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Александер Велес-Грин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы «служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны».

По мнению политика, Европа обязана взять на себя основную ответственность за «поддержку обороны Украины».

Ранее в США высказались о возможном нападении Европы на Россию.

