Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 7 ноября 2025Силовые структуры

Украинского агента со взрывчаткой поймали в Подмосковье

В Подмосковье задержан украинский агент при передаче взрывчатки для теракта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области полицейские пресекли подготовку к теракту, которой занимался агент украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Мужчина забрал пакет со взрывчаткой из тайника в Люберцах и вез его в Измайловский парк Москвы. Его задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму подмосковного главка МВД России и ФСБ России. Задержанный оказался 27-летним жителем Волоколамска.

По данным МВД, он связался со спецслужбой Украины в мессенджере и предложил совершить теракт. Куратор передал ему координаты тайника, оборудованного в гаражном кооперативе в Люберцах, где находилось взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, мужчину заключили под стражу. В настоящее время силовики устанавливают его сообщников.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу данных украинскому блогеру.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер

    Камерунский футболист «Спартака» сделал выбор между жизнью в Москве и Париже

    Покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости