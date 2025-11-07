Украинского агента со взрывчаткой поймали в Подмосковье

В Подмосковье задержан украинский агент при передаче взрывчатки для теракта

В Московской области полицейские пресекли подготовку к теракту, которой занимался агент украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Мужчина забрал пакет со взрывчаткой из тайника в Люберцах и вез его в Измайловский парк Москвы. Его задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму подмосковного главка МВД России и ФСБ России. Задержанный оказался 27-летним жителем Волоколамска.

По данным МВД, он связался со спецслужбой Украины в мессенджере и предложил совершить теракт. Куратор передал ему координаты тайника, оборудованного в гаражном кооперативе в Люберцах, где находилось взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, мужчину заключили под стражу. В настоящее время силовики устанавливают его сообщников.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу данных украинскому блогеру.