16:36, 7 ноября 2025Мир

В ЕС предложили новый план против России

Премьер Швеции Кристерссон: Европа должна готовиться к долгосрочной изоляции РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европа должна готовиться к долгосрочной изоляции России. Такой план действий предложил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Polskie Radio.

«Я уверен в том, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза (ЕС) должны готовиться к долгосрочной изоляции России. И это не завершится окончанием конфликта на Украине», — заявил шведский премьер.

Кроме того, Кристерссон совместно со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом инициировали принятие 20-го пакета санкций ЕС против Москвы, а также дополнительных мер по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.

28 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна не стремится к изоляции, но и не боится бойкотов со стороны западных государств. Дипломат также подчеркнул, что Москва будет очень строго подходить к возможным предложениям стран Запада восстановить отношения.

