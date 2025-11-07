В Германии назвали украинский конфликт своим «учителем»

Начальник генштаба ВС ФРГ Бройер: Украинский конфликт многому учит Германию

Украинский конфликт многому учит Германию, в связи с чем стране следует извлекать уроки из происходящего. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер, передает Reuters.

«Мы должны изучить уроки войны на Украине, адаптировать их для себя и разработать собственные концепции и структуры», — призвал начальник генштаба.

По словам Бройера, боевые действия на Украине стали «учителем» для Германии.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что Западу следует готовиться к коллапсу Украины, который будет аналогичен поражению кайзеровской Германии в годы Первой мировой войны.