23:31, 14 мая 2026Спорт

Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Риме

Владислав Уткин
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

30-летний россиянин одолел на стадии 1/4 финала испанца Мартина Ландалусе. Поединок окончился в пользу россиянина в трех партиях со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В настоящий момент россиянин занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев описал эмоции от смены гражданства теннисисткой Дарьей Касаткиной. Она выступает под флагом Австралии.

