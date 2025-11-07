В Германии связали инциденты с БПЛА в Бельгии со спором о российских активах

Писториус связал инциденты с БПЛА в Бельгии со спором о замороженных активах РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил связь между недавними инцидентами с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Бельгии и обсуждениями вопроса использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине. Об этом сообщает Reuters.

По мнению министра, недавний налет дронов на аэропорт в Брюсселе, а также вторжение беспилотников на авиабазы Флореннес и Кляйне-Брогель является попыткой устрашения королевства, чтобы не допустить изъятия российских средств. «Это нельзя трактовать иначе», — считает Писториус.

Агентство отметило, что Министерство обороны Бельгии отказалось комментировать высказывания главы Минобороны ФРГ, но заявило, что «такая возможность уже обсуждалась».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко объяснил, что провокации с беспилотниками в Европейском союзе нужны для повышения градуса военного психоза и оправдания военных трат в европейских странах. Дипломат обратил внимание, что столкнувшиеся с инцидентами с БПЛА европейские страны отказываются от прямых консультаций с российской стороной по линии военных.