В Госдуме ответили на слова генсека НАТО о конфликте с Россией

Депутат Ивлев назвал анекдотичными слова генсека НАТО Рютте о конфликте с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев ответил на слова генсека НАТО о конфликте с Россией и назвал их анекдотичными.

«Глашатай НАТО Марк Рютте, как сказочный голландский "мужик без души", живет в инфернальном мире. От него фактически ничего не зависит, так как все вопросы в альянсе решают Британия, Германия и Франция с оглядкой на Вашингтон», — отметил парламентарий.

По мнению Ивлева, Рютте пытается запугивать Европу, чтобы придать значимости своему образу.

Ранее Рютте призвал НАТО готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Он подчеркивал, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

